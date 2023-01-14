北大國發院推算全國感染率64%

報告指高峰已過 曾光料持續兩三月

報告又指，本輪疫情絕大部分受訪染疫者都出現一種或幾種症狀，最常見是發燒，有82%的人出現該病徵。約一半感染者5至7天轉陰，約兩成人所需時間更長，76%受訪者認為感染新冠比流感更難受。

「財新網」報道，中國疾控中心前流行病學首席科學家曾光前天在一場研討會表示，內地今輪疫情發病高峰預料仍會持續兩至三個月，又指北京流行高峰雖過去，但重症高峰未結束，而農村地區亦未開始疫情高峰。

中國疾控中心數據顯示，去年內地累計報告新冠Omicron XBB本土病例16宗，都是XBB.1分支，暫沒監測到XBB.1.5本土病例，同期監測到本土BQ.1病例是56宗。上月至前天，內地只監測到1宗本土XBB感染病例。從上月1日到本月10日，內地感染病例當中監測發現19種Omicron進化分支，其中BA.5.2和BF.7佔據絕對優勢，兩者加起來佔97%。

莫納皮拉韋送抵上海醫療機構

「澎湃新聞」報道，默沙東抗新冠口服藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）膠囊在內地市場首發，昨已送達上海醫療機構，今天可到達內地其他地區。

（新冠疫情）