通關5天 日均49萬出入境升48.9% 99.8萬宗申請港澳台簽注 移民局料農曆年續增

「央視新聞」報道，劉海濤表示，1月8日至12日期間，內地移民管理機構日均檢查出入境人員49萬人次，較新政調整前上升48.9%，達新冠疫情前2019年同期的26.2%。其中，日均入境25萬人次（增54.7%），出境24萬人次（增43.3%）。

上海浦東機場深圳福田口岸最繁忙

口岸方面，海港、陸路、空港口岸日均出境人員分別為2.1萬（增13%）、42.4萬（增53.3%）、4.5萬（增33.2%）人次，分別為2019年同期的36.4%，30.1%、11%。其中，客流最多的空港口岸是上海浦東國際機場，日均1.1萬人次；深圳福田口岸則是增幅最大陸路口岸，日均2.1萬人次。

台未開放陸客 申請料港澳為主

移民管理優化政策措施在8日實施以後，內地居民可以旅遊、訪友等事由申辦普通護照以及申請赴香港商務旅遊簽注。劉海濤披露了初步辦證人數，包括申請往來港澳台的證件簽注99.8萬宗，但沒有細化統計數據，亦未透露已經批出的數量。

不過，由於台灣仍沒開放大陸旅客觀光，因此預計港澳台簽注的申請，目前以赴香港、澳門為主。根據疫情前2019年的內地赴港澳旅客數據（赴港4377萬人次，赴澳2700萬人次），依此比例粗略計算，近日或有60萬人申請赴港簽注，相當於疫情前數量；若對比個人遊數據，赴港比例將更高。而由於疫情關係，內地旅行社透露最近赴港澳旅遊以個人遊為主。

本周航班預先飛行計劃563班

國家民航局飛行標準司副司長孔繁偉在會上亦表示，隨着疫情防控政策優化調整，國際航班呈現增長態勢。本周國際客運航班預先飛行計劃數量為563班，通航國家63個，分別恢復至疫情前的6%和87.5%。預計國際航空運輸生產將繼續保持穩步恢復態勢。

外交部領事司司長吳璽會上提到，新冠Omicron毒株致病力或有所減弱，但其傳染性正上升，特別是在長途跨境旅行中，長時間處於密閉空間，感染風險很高。故當局要求來華人員登機前48小時做核酸檢測，是為確定旅行者本身無受到病毒感染，確保其旅途更加安全和防止病毒擴散。落地後，海關會對有症狀或者申報異常者做抗原檢測，如旅客沒有相關症狀或未被病毒感染，這些措施對其旅行不會有過多影響。

（新冠疫情）

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