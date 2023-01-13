廣東人大開幕 今年粵經濟增長目標5%以上 王偉中：推港車北上 研人才跨地通勤

2022粵GDP料14.8萬億 增速2％

據「南方網」報道，在經濟方面，王偉中表示，去年受多重因素衝擊影響，面臨的「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力突出，經濟發展遇到多年未有的困難和挑戰。廣東省強化經濟大省「勇挑大樑」責任，全力保持經濟平穩運行。他說，過去5年，廣東堅持穩中求進工作總基調，經濟實力實現大步跨越。預計2022年全省地區生產總值達12.8萬億元，5年跨過3個萬億元級台階、年均增長5％，連續34年居全國首位。

防疫進入新階段 保健康防重症

對於外界關心的新冠疫情防疫問題，王偉中表示，面對深圳「超乎尋常」的本土疫情，以最快速度切斷疫情傳播渠道，在阻擊本土疫情、防境外輸入、支援香港抗疫「三條戰線」上同時發力，用最小的代價實現最大的防控效果。他說，面對疫情防控進入新階段，聚焦保健康、防重症，確保防控措施調整轉段平穩有序、社會秩序穩定。

針對未來一年的工作，王偉中提出今年經濟社會發展預期目標，地區生產總值增長5％以上；固定資產投資增長8％，社會消費品零售總額增長6％，進出口總額增長3％；居民消費價格漲幅3％左右；城鎮新增就業110萬人以上，城鎮調查失業率控制在5.5％以內。同時，將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟運行整體好轉，實現「質」的有效提升和「量」的合理增長。

「居港澳 粵工作」 解引進人才後顧之憂

在工作報告中，王偉中並提出，積極推進粵港澳大灣區建設，對接香港「北部都會區」發展策略；深入實施「灣區通」工程，加快推動「港車北上」；探索「居住在港澳、工作在廣東」，「居住在廣東、工作在灣區」等引才用才模式。解決好人才的住房、社保、子女教育等後顧之憂，打造一流人才發展環境。