東海岸幹道隧道坍方 恐衝擊台島內春運 花蓮宜蘭交通斷 搶通料需4日

凌晨大量土石突崩落 無人受傷

台灣《聯合報》報道，發生嚴重坍方的是蘇花公路159.3公里處，即花蓮縣秀林鄉大清水隧道連接13號隧道的明隧道，昨凌晨突然大量土石崩落。坍方發生後，大量土石堆疊幾乎掩沒隧道口。

坍方長25米堵塞隧道口 最大石塊3米高

據公路總局在天亮後發出報告指出，災害處坍方堆疊高5米，長達25米，坍方量約1200立方米，最大石塊約有3米高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，窄小作業空間不足，且需破碎機破碎巨石，導致作業困難，初估約需4天，預估15日下午5時搶通。

中央社報道，公路總局養護組長李順成表示，該路段地質屬於大理岩，上面多溶洞，雨水侵蝕會產生裂隙，由於近期發生地震加上前晚降雨量超過60毫米，致裂縫擴大，最後崩塌。坍方致花蓮與宜蘭交通中斷，李順成表示，已開放中橫路段讓小車通行，但因是災害路，大車無法行駛。據統計，蘇花公路運量單向日均3000輛次，節假日翻倍，若無法在15日搶通，恐會衝擊島內春運。

農產漁獲改道北上 政府補助運費

行政院發言人羅秉成昨轉述蘇貞昌指出，農曆新年前夕發生花東重要交通幹道嚴重坍方事件，請交通部務必在安全前提下全力搶通，內政部調度警力疏導因應，交通部提供最新道路資訊，讓道路使用者提前改道。交通部從陸運海運加強接駁，加開火車區間車班次，啟動台北輪快輪投入疏運。

針對花東地區農產品、漁獲須改行經南迴公路或轉運台鐵貨運北上，所增加的運費，花蓮縣府和漁業署昨分別啟動運費補助機制。