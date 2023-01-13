東海岸幹道隧道坍方 恐衝擊台島內春運 花蓮宜蘭交通斷 搶通料需4日

【明報專訊】台灣東海岸主幹道蘇花公路位於花蓮的大清水隧道昨凌晨發生嚴重坍方，坍方量達1200立方米，最大塊石約有3米高，初步清查無人車受傷、受困，但花蓮和宜蘭來往交通中斷。公路總局初判主因為地震加下雨，預估到15日才能搶通。行政院長蘇貞昌指示全力搶通大清水隧道，同時加開火車區間車班次替代疏運。
凌晨大量土石突崩落 無人受傷
台灣《聯合報》報道，發生嚴重坍方的是蘇花公路159.3公里處，即花蓮縣秀林鄉大清水隧道連接13號隧道的明隧道，昨凌晨突然大量土石崩落。坍方發生後，大量土石堆疊幾乎掩沒隧道口。
坍方長25米堵塞隧道口 最大石塊3米高
據公路總局在天亮後發出報告指出，災害處坍方堆疊高5米，長達25米，坍方量約1200立方米，最大石塊約有3米高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，窄小作業空間不足，且需破碎機破碎巨石，導致作業困難，初估約需4天，預估15日下午5時搶通。
中央社報道，公路總局養護組長李順成表示，該路段地質屬於大理岩，上面多溶洞，雨水侵蝕會產生裂隙，由於近期發生地震加上前晚降雨量超過60毫米，致裂縫擴大，最後崩塌。坍方致花蓮與宜蘭交通中斷，李順成表示，已開放中橫路段讓小車通行，但因是災害路，大車無法行駛。據統計，蘇花公路運量單向日均3000輛次，節假日翻倍，若無法在15日搶通，恐會衝擊島內春運。
農產漁獲改道北上 政府補助運費
行政院發言人羅秉成昨轉述蘇貞昌指出，農曆新年前夕發生花東重要交通幹道嚴重坍方事件，請交通部務必在安全前提下全力搶通，內政部調度警力疏導因應，交通部提供最新道路資訊，讓道路使用者提前改道。交通部從陸運海運加強接駁，加開火車區間車班次，啟動台北輪快輪投入疏運。
針對花東地區農產品、漁獲須改行經南迴公路或轉運台鐵貨運北上，所增加的運費，花蓮縣府和漁業署昨分別啟動運費補助機制。