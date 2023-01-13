換班無礙全民派糖 每人獲千五港元

其餘款用於保健增社會韌性

相關法案將送交立法院審議，法案一旦生效，施行時間預計將持續到2025年12月31日。行政院長蘇貞昌指示，就外籍人士是否能領6000元，政策方向比照振興五倍券（台灣疫情期間為刺激財政所推政策）辦理，對象包括取得長期居留許可的大陸人員、台灣人民的港澳配偶等。

台灣國發會昨在行政院會提出上述草案並討論，認為台灣經濟在疫情期間表現亮眼，政府財政管控與資金運用調度得宜，去年度政府總預算稅課收入預計高於預算數，故規劃3800億元持續強化經濟與社會韌性及由全民共享經濟成長果實。

行政院長蘇貞昌指出，執行全民普發6000元的相關作業，應該進行先期規劃與系統設計，等預算一通過就可以盡速發放。行政院發言人羅秉成轉述蘇在院會裁示時稱，在未來經濟前景並不樂觀情形下，台灣要維持經濟動能跟調整產業體質，只有這樣才能穩定民生物價，減輕人民負擔。羅又指，全民普發原先內閣會繼續執行，若另組內閣團隊，相關工作亦不會停歇。