總辭漸明 民進黨中生代四公子料居要職 鄭文燦副閣揆呼聲高 林佳龍或任總統府秘書長

綜合報道

綜合台灣傳媒報道，民進黨內消息披露，至前日（11日）晚間，綠營內部仍有少數意見，指基於穩定政局、選戰期間壓制其他黨等考量，蘇貞昌去留尚有變數，惟昨上午蘇系幕僚開始轉發細數蘇任內政績的「緬懷文」，大方向已難撼動。

蘇貞昌昨一早如常到行政院辦公，下車時曾向警衛回禮，其後快步進入大樓。當日為行政院每周一次院會，外界猜想或是蘇主持的最後一次。民進黨內推估，蘇貞昌今天在台灣立法院通過預算案後就會宣布總辭，之後民進黨主席補選將於下周日（15日）舉行，而新內閣名單預料亦於下周發布。

陳建仁：最近未與蔡見面通話

民進黨內：蔡鎖定閣揆人選仍是陳

近日外界盛傳陳建仁將接任閣揆一職。陳前天回應稱，自己上次與蔡英文見面已是去年11月底，蔡當時宴請台灣前衛福部長陳時中與其台北市長競選總部幹部，自己最近並未與蔡見面或通話。針對外界傳聞，陳回應稱自己最愛的是研究，不是政治；自己是學者，不是政治人物，不用談到接任閣揆意願。

針對陳建仁的回應，有黨政人士分析指，陳早前曾赴梵蒂岡參加前教宗本篤十六世喪禮，人都在海外，一切都還難說。惟有民進黨人士指，目前蔡鎖定的閣揆人選仍是陳建仁，如無意外由陳組閣的方向不至於有大變化，黨內派系近期有拉蘇貞昌下台力量正對外放話，但蔡已說明要等到台立院會期結束（13日）才公布內閣人事，揭曉之前多屬臆測。

林右昌入閣 潘孟安願助選2024

民進黨在九合一地方選舉慘敗後，黨內早有暗湧。有政壇消息爆料，指出位列民進黨「中生代四大公子」的4名主要政治人物有新動向（見表），包括前台中市長林佳龍將接任總統府秘書長、前基隆市長林右昌接交通部長，內政部長由前屏東縣長潘孟安出任，以及台副閣揆呼聲最高人選是前桃園市長鄭文燦。另有消息指，潘孟安目前個人傾向不入閣，或以其他職務協助民進黨的2024年台總統大選。

至於其他人事異動，目前台財政部長熱門人選聚焦在財政部代理部長阮清華和彰化銀行董事長凌忠嫄兩人身上；民進黨立委莊瑞雄被指接任台農委會主委的機率較大；總統府前發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）有望接任台灣原民會主委一職。

綠營消息指，國防部長邱國正亦可能被有台灣海軍背景的人士取代，3名夠份量的候選者包括國安會諮詢委員黃曙光、前參謀總長李喜明和前海軍司令劉志斌，其中又以黃曙光出線機會較高。

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