華停韓日公民過境免簽 日外相：已提抗議

據共同社報道，正出訪阿根廷的日本外相林芳正對此回應稱，中方以與新冠疫情對策不同為由限制審發的做法，令人「極其遺憾」，已通過外交管道提出抗議，要求取消相關做法。林芳正強調，日方的對策是在盡可能顧及不阻止國際人員往來的基礎上實施的。今後將觀察中國的感染狀况和中方的信息公開情况等，妥善做出應對。

儘管中方推出反制措施，路透社報道稱，歐盟成員國塞浦路斯昨宣布下周日（15日）起，要求來自於中國乘坐飛機前往該國的旅客，須持有出發日期前48小時進行的核酸檢測陰性證明。

民航局稱已受理中美航線申請

另據中通社報道，針對中美直航班次恢復計劃，中國民航局運輸司司長梁楠前日（10日）在北京表示，民航局周日起已開始受理中外航空公司復航申請，其中包括中美航空公司恢復運營中美航線的申請。

梁楠指出，已經有近40家中外航空公司報送了涉及34個國家、每周約700班客運航班計劃申請，其中大部分航班計劃於1月下旬至2月期間恢復運營，民航局正在按照程序抓緊審核辦理。同時，民航局已經恢復受理國際客運包機、公務機申請，滿足國際公商務往來需求。

（綜合報道）