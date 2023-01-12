深圳擬補貼生三胎 最高可獲近兩萬元

據深圳衛健委官網消息，該機構近日就《育兒補貼管理辦法》公開徵求意見，當中提及將為生孩民眾提供補貼。文件初擬定：生育第一個子女，辦理出生入戶後發放一次性生育補貼3000元，另每年發放1500元育兒補貼，直至該子女滿三周歲；生育第二個子女，發放一次性生育補貼5000元，另每年發放2000元，至滿三周歲；生育第三個子女，發放一次性生育補貼10000元，另每年發放3000元，至滿三周歲；超過3個子女按第3個標準發放。

育兒補貼所需資金納入各區財政年度預算，市、區財政各承擔50%，市級承擔部分通過次年體制結算返還。深圳衛健委稱，深圳生育率近幾年呈明顯下滑趨勢，需盡快出台配套積極生育支持措施。又指深圳平均每孩每年發放的補貼，接近且不超過每月居民人均消費性支出，育兒補貼標準設定較為合理，總體財政負擔在可控範圍之內。

在去年全國兩會的政府工作報告中，就已明確提出要完善三孩生育政策配套措施；目前多地已出台育兒補貼政策，而深圳的補貼暫為全國最多。

專家：中國人口或出現首次萎縮

另據彭博社引述專家指出，中國人口去年可能開始出現數十年來首次萎縮。官方將於下周公布2022年出生人口總數，獨立人口統計學家何亞福預計可能創紀錄跌至1000萬，低於2021年1060萬，2021年數據為連續第六年下降，也是1949年以來最低水平。