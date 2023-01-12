穗寶馬高速撞人 5死13傷 事發正值下班高峰 多人倒地遺大片血迹

昨下午5時許，一輛黑色寶馬休旅車（SUV）在天河熱門商圈正佳廣場附近衝撞過路行人。事發時正值下班高峰，街上有大量路人。多段網傳影片顯示，肇事寶馬在以「車多人多」著稱的兩條街道天河路、體育東路上反覆徘徊行駛，其間以極快車速多次衝撞沿路過馬路的人群和駕電單車者。

肇事路徑或達1.5公里 至少兩次撞向人群

有畫面顯示，寶馬在東西向天河路的太古匯和萬菱匯等商場前路段，沿途撞倒多名路旁行人，有被撞路人及電單車遭裹挾至十幾米外。在天河路和體育東路交界十字路口處，寶馬至少兩次高速撞向正過馬路人群，多名途人躲避不及遭撞倒地，亦有交警電單車被輾壓，警員險些被撞。現場遺留大片血迹、衣鞋及電單車碎片，多人躺在地上，在旁親友失措、痛哭。有被撞女子疑似當場不治，後被警方用帳篷遮蓋遺體。

目擊者稱有女子被撞至凌空

寶馬車亦在南北向體育東路橫衝直撞，其間順行至天河南一路「T」字路口處，以飛快車速撞倒一名著黑羽絨服、正打電話女子，後者瞬間被彈飛至數十米外墜地。有目擊事件的外賣員對本報表示，事發時行人路是綠燈，其剛好駛過就聽身後有汽車「開得很快的聲音」，隨後就聽到「磅」一聲，回頭便見到有名女子凌空飛起。入夜後，有警方在事發地點同一位置用藍色布及封鎖線圍起，至近8時再在附近一帶驅趕圍觀人群。

司機曾撒錢 被捕後向警叫「自己友啊」

寶馬又在體育東路與天河南二路交界處附近調頭逆行，其間從車窗向外撒錢，隨後再撞向一名駕電單車的外賣員，最終在不遠處衝上行人路，撞到樹上停下，車頭蓋嚴重損毀。肇事司機下車後，再從車內拿錢向外撒，其後見交警到場便逃跑。有網傳影片顯示，肇事司機被警員制服在地時，分別用廣東語和普通話疑似大叫「自己友啊，阿Sir」「以前我好善良的」「新上任的黃坤明（廣東省委書記）是我叔」。

廣州警方昨通報稱，事故已造成5死13傷，涉事22歲溫姓男司機已被扣查，他是廣東揭陽人，事故正調查處理中。 ​

明報記者