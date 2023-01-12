國台辦：陸握兩岸關係主動權 與台有識之士商統一

據中新社報道，馬曉光強調，願在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開廣泛深入協商；期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，並稱「制止台美勾連挑釁升級，這樣我們的美好願望和善良意願才能夠實現」。

至於如何決定協商人選，馬曉光指出，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針。

智庫：國民黨勝選 兩岸迎新發展

另據中國「全球化智庫」（CCG）前日發布的《2023中國與全球化報告》，在兩岸關係方面，報告指出，國民黨去年在「九合一」選舉獲勝後，兩岸經濟文化交流合作及各領域融合迎來新發展；「大陸的對台策略和表現出來的戰略耐心將推動台海局勢保持穩定」。

此外，旨在增進兩岸青少年瞭解和友誼的海峽兩岸和平小天使互訪交流30周年座談會前日在北京舉行。活動台灣主辦方、台灣中華企劃人協會名譽理事長溫明正表示，活動增進了兩岸同胞的親情，希望持續舉辦，讓和平繼續萌芽。