台向美購百枚響尾蛇導彈 部署台東基地

中央社引述台國防部昨日公告「F-16型機制空武器」採購案，內容是100枚AIM-9XBlock II響尾蛇（Sidewinder）空對空戰術導彈，由駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署，是美國國防安全合作署（DSCA）去年9月宣布的對台3項軍售案之一。

外交部：用有力措施捍衛主權

DSCA去年9月一口氣宣布3批總價值約11億美元的對台軍售案，包括100枚響尾蛇導彈、60枚魚叉反艦導彈、以及監視雷達合約。當時是拜登政府上任以來第6度對台軍售。DSCA表示，此批響尾蛇導彈有助台灣軍隊現代化，因應當前及未來威脅，台灣得以操作高度可靠並有效的武器系統，在需要時提升作戰效益，透過精準射擊空中目標，對抗或嚇阻侵略。

北京歷來反對美國對台軍售。去年底，針對美國務院批准向台灣出售價值約1.8億美元的「火山」反坦克布雷系統。外交部發言人汪文斌表示，中方歷來堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

另據台國防部指出，周二（10日）上午6時至昨日上午6時，偵獲解放軍機8架次、軍艦3艘次，持續在台海周邊活動。其中1架次蘇愷30戰機飛越台海中線北端，1架次運8遠程電子干擾機飛入台西南防空識別區。

蔡英文：強化防衛確保和平穩定

台灣總統蔡英文昨日接見華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）訪團表示，台灣位於民主防線的最前緣，深刻了解唯有強化自我防衛能力以及經濟社會的韌性，才能夠維護民主自由，確保台灣安全與區域的和平穩定。蔡說，這幾年美國不斷宣布對台軍售，以實際行動落實對台灣的安全承諾。