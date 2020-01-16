九合一失利 蘇貞昌擬周五率閣總辭 台總統府：待立院會期結束後商調整 專家：蘇請辭有必然性

大批傳媒昨日在台總統府外守候消息。蘇貞昌一早先進蔡英文總統官邸，並在上午9時10分進入行政院辦公，近11時其坐駕離開行政院後駛進總統府。《聯合報》引述知情者表示，每周三早上9時前是例行國安會議，11時才是蔡、蘇的「兩人會議」。外界關注蘇貞昌是否在閉門會談中提出辭呈。

總統府：現先處理政府總預算

台灣總統府發言人張惇涵昨日表示，當天蔡英文與蘇貞昌進行每周例行會晤，就政務議題深入交換意見。下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論，若有定案將向各界報告，請各界無須過度臆測。張惇涵並轉述稱，蔡英文與蘇貞昌均認為，選後多項政策應進行必要調整，以回應人民期待。而現階段最優先的工作，是讓今年度中央政府總預算能夠順利審查通過。台立法院第十會期原定延會至周五，國民黨團日前提議延會至下周四（19日）。

前副總統陳建仁屬接任熱門

前副總統陳建仁被認為是接任閣揆熱門人選。民進黨立法院黨團幹事長羅致政昨日表示，黨團對於內閣改組訊息毫無所悉，現最重要的工作是完成預算案和重要法案。蘇貞昌周二（10日）受訪時稱，行政院長的任免是總統職權，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會公布。

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆對本報表示，蘇貞昌的辭職有兩方面必然性。從制度面上看，台灣地方選舉類似美國國會中期選舉，如果執政黨選得不好，按慣例行政院長請辭對結果負責，例如2018年「九合一」後下台的賴清德。政治層面上，若地方選舉人民表現出對政府不滿意，民意期待一個耳目一新的閣揆；民進黨內部也有一批人因擔心2024年立委選情，主張改組和下台，蘇的辭職可說是民意和黨內政治精英意見結合。

專家：綠營中代斷層成隱憂

「九合一」選舉民進黨大敗後，蔡英文辭去黨主席，蘇貞昌口頭請辭後獲慰留至今，有評論認為是比照「賴清德模式」，等立法院下一年度預算通過後總辭。劉兆隆表示，留任一方面源於蔡英文對其支持，一方面蘇貞昌「個人意志很強，覺得有事情沒做完」。不過民進黨內亦有聲音，將近日民進黨立委補選候選人吳怡農的落敗，歸因於蘇未早些離任。

劉兆隆指出，比照陳水扁時代平均50多歲的行政院長年紀，若陳建仁接任亦與蘇貞昌同屬70歲年齡層，民進黨政治精英中代大斷層，可能成為一個隱憂。「陳其邁、黃偉哲、林佳龍等5、60世代擔任過部長的政治精英，都具備組閣條件。少了行政院長歷練，未來若想更上一層樓會有困難」。不過總體上，他認為蘇的辭職有助民進黨從地方選舉的落敗中重振旗鼓，不久後南投立委的補選可作為檢驗。

明報記者

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