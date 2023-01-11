受賄兩億 「孫力軍團伙」劉彥平判死緩

公安部前副部長孫力軍及其團伙成員前司法部長傅政華、前江蘇政法委書記王立科等人此前也被判死緩。公安部發言人李蓓昨稱，堅決徹底肅清「孫力軍政治團伙」的「流毒」，要求組織全國公安機關同步徹查涉及的人事案，清除政治隱患、整肅公安隊伍。

昨閉幕的二十屆中紀委第二次全會發表會議公報，當中提到，2023年要深入推動廉政和反腐鬥爭，重點糾治形式主義、官僚主義，片面理解政策舉措和工作部署、機械執行、野蠻操作、玩忽職守、濫權、權力觀及政績觀扭曲、事業觀偏差等問題。

中紀委全會：整治金融國企政法

同時，公報亦稱堅決打贏反腐鬥爭攻堅戰持久戰，查處政經問題交織的貪腐，突出重點領域，深化整治金融、國有企業、政法、糧食買賣等權力集中、資金密集、資源密集領域的腐敗；監察重點對象，嚴肅查處領導幹部配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用影響力謀私的問題。