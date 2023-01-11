輝瑞聯華企推國產Paxlovid 料3月內投產

未披合作企業 否認仿製藥傳聞

輝瑞藥廠的新冠口服藥Paxlovid因報價過高，未能納入中國國家醫保藥品目錄。《21世紀經濟報道》引述輝瑞中國官方透露，有關原因是中國政府要求的價格低於Paxlovid在中低收入國家的售價，強調輝瑞將確保Paxlovid在中國市場的充足供應，將在未來3至4個月內通過中國本地合作伙伴於中國本地生產Paxlovid。

目前，浙江華海藥業根據協議，為在內地銷售的Paxlovid提供製劑委託生產服務。財聯社報道，上海市政協委員、仁濟醫院黨委書記鄭軍華昨呼籲Paxlovid減價，認為醫藥主要為治病救人，在商業利益與治病救人之間，企業應更關注患者需求。

「最美Coser」染疫疑缺藥亡

新冠藥物短缺導致不少重症病人死亡，昨傳出有「最美《原神》Coser」之稱的內地遊戲Cosplay網紅「依川川」上月底在北京病故，年僅24歲。依川川生前曾在社交平台表示「陽了好幾天了，退燒了，就後來痛咳嗽」。有粉絲問「有藥嗎」，她回覆「藥店都關了」。此外，天津市醫藥採購中心昨發布默沙東新冠口服藥Molnupiravir膠囊首發報價公示，報價每瓶（40粒）1500元人民幣。

（新冠疫情）