各地稱過首波疫峰 專家料新春再升 張文宏：年中爆第二波 毒性續減難逆

京稱重點防重症增救治能力

據央視報道，北京市代市長殷勇說，北京的疫情高峰期已過，「整個人群應該說在免疫能力方面已經構築起了新的能力」。他表示，下階段將科學地構建疫情的監測預警體系，包括哨點、醫院發熱門診等。浙江省省長王浩前日（9日）指出，全省第一波感染高峰已過，接下來重點是防重症，增強重症救治能力，確保應收盡收、應治盡治。

深圳市衛健委副主任常巨平昨在記者會表示，該市疫情轉趨平穩，醫療和重症救治保障進一步提升，藥物短缺逐漸緩解，已經平穩度過疫情高峰。其他包括浙江、江蘇、四川、重慶、海南三亞及海口等，近日也陸續表示度過第一波感染高峰，發燒門診就診量已持續穩定下降。

春運返鄉 專家憂農村擴散

農曆新年來臨之際，春運返鄉又是一項新考驗，各地方政府估計過年亦是疫情爆發期，紛紛提前制定防疫安排。據《健康時報》報道，中國工程院院士張伯禮表示，春運會加速目前感染率尚不高的城市傳播，而農村面對疫情擴散則更脆弱，若大量人口從城市流動到農村，會直接導致傳染、感染風險增加，加重加快地區疫情傳播。因此春運後大概率會引起新一波感染小高峰。

對於第二波感染高峰可能何時出現，傳染病專家張文宏近日公開表示，推斷第二波感染高峰日期將在5至6月之間。他又估計，第二波疫情中感染者的比例將為25%至50%，症狀可能會緩解，隨着病毒毒性愈來愈小，已形成一種短期內不太可能逆轉的趨勢。

九成感染率惹疑 豫：綜合數據估算

河南前日宣布感染高峰已過，並公布全省感染率近九成。外界質疑既然感染毋須上報，數據何來？該省疾控中心主任郝義彬昨接受央視採訪時披露，是通過5個方面進行疫情監測工作。首先是已建立的疫情病例報告系統，對醫療機構的發燒門診和住院病人進行監測，涉及900多家二級以上醫療機構、2500多家基層醫療機構。

其次是監測重點機構，包括監測物流、醫療、大型企業等機構的人員等，已進行了6次調查。第三，選取兩個城市、一個縣區，每周兩次總共6次調社區調查。第四，進行全省網絡問卷調查，涵蓋200多萬人。最後是利用22家流感哨點監測醫院的完善監測體系。通過對以上監測所取得的數據，結合Omicron的傳染動力學參數和數據模型，經綜合分析研判，估算出河南的感染率。

明報記者

（新冠疫情）

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