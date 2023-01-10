東部戰區軍演「三面圍台」 台：錄57戰機4艦活動

半月兩演練 巡航範圍擴大

「央視新聞」報道，東部戰區發言人陸軍大校施毅宣布解放軍在台島周邊演練，表示堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。這是兩周內東部戰區第二次實戰化演練。根據台灣軍方公布的活動示意圖，除台東及東北空域外，其餘區域均出現解放軍軍機，巡航範圍明顯擴大，形同「三面圍台」。

台總統府發言人張惇涵昨表示，解放軍以莫須有的各種指控，在台海周邊持續進行軍事活動，總統府對此除表達嚴厲譴責外，並嚴正強調，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。張惇涵說，對於台海及區域周邊局勢，台軍都密切掌握並沉着因應，請民眾放心。

兵棋推演2026台海戰

美智庫：京敗美勝

另據美國有線新聞網絡（CNN）報道，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵棋推演解放軍在2026年推動「統一台灣戰爭」，結果是北京不可能打贏，美軍將獲勝。

CNN取得這次兵棋推演的報告複本，題為「下一場戰爭的第一戰」，CSIS模擬24種戰况，作24次兵推。結果顯示，在戰爭結束時，美軍將損失兩艘航母、10至20艘大型戰艦，3周的戰爭中有3500名美軍戰死；解放軍則有1萬人戰死，損失155架戰機、138艘大型船艦；台軍3500人傷亡，26艘大型戰艦全部被擊沉。日本可能折損逾百戰機和26艘船艦。