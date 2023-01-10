東部戰區軍演「三面圍台」 台：錄57戰機4艦活動

【明報專訊】解放軍東部戰區前晚（8日）深夜宣布，東部戰區於台灣周邊海空域展開多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等，以檢驗部隊聯合作戰能力。台灣國防部指出，至昨晨6時止偵獲解放軍戰機57架次、戰艦4艘次持續在台灣海峽周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控、應處。
半月兩演練 巡航範圍擴大
「央視新聞」報道，東部戰區發言人陸軍大校施毅宣布解放軍在台島周邊演練，表示堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。這是兩周內東部戰區第二次實戰化演練。根據台灣軍方公布的活動示意圖，除台東及東北空域外，其餘區域均出現解放軍軍機，巡航範圍明顯擴大，形同「三面圍台」。
台總統府發言人張惇涵昨表示，解放軍以莫須有的各種指控，在台海周邊持續進行軍事活動，總統府對此除表達嚴厲譴責外，並嚴正強調，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。張惇涵說，對於台海及區域周邊局勢，台軍都密切掌握並沉着因應，請民眾放心。
兵棋推演2026台海戰
美智庫：京敗美勝
另據美國有線新聞網絡（CNN）報道，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵棋推演解放軍在2026年推動「統一台灣戰爭」，結果是北京不可能打贏，美軍將獲勝。
CNN取得這次兵棋推演的報告複本，題為「下一場戰爭的第一戰」，CSIS模擬24種戰况，作24次兵推。結果顯示，在戰爭結束時，美軍將損失兩艘航母、10至20艘大型戰艦，3周的戰爭中有3500名美軍戰死；解放軍則有1萬人戰死，損失155架戰機、138艘大型船艦；台軍3500人傷亡，26艘大型戰艦全部被擊沉。日本可能折損逾百戰機和26艘船艦。