中紀委全會 習：防幹部成利益集團代言人

【明報專訊】中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第二次全體會議昨在北京開幕，中共總書記習近平等7名常委出席。習近平強調，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，堅決懲治不收斂不收手、膽大妄為者，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決防止政商勾連、資本向政治領域滲透等破壞政治生態和經濟發展環境。
昨日的會議是中共二十大後第一次中紀委全會。新華社報道，習近平在會上強調反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，遏制增量、清除存量的任務依然艱巨；必須深化標本兼治、系統治理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐；要在不敢腐上持續加壓，始終保持零容忍震懾不變、高壓懲治力量常在，堅決懲治不收斂不收手、膽大妄為者，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決防止政商勾連、資本向政治領域滲透等破壞政治生態和經濟發展環境。
在講話中，習近平又表示，要對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治；進一步健全完善懲治行賄的法律法規，完善對行賄人的聯合懲戒機制；嚴厲打擊那些所謂「有背景」的「政治騙子」。
新任中紀委書記李希主持會議時指出，要深入學習貫徹習近平重要講話精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，進一步增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，在新時代新征程上一刻不停推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步提供堅強保障。