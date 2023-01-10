中紀委全會 習：防幹部成利益集團代言人

昨日的會議是中共二十大後第一次中紀委全會。新華社報道，習近平在會上強調反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，遏制增量、清除存量的任務依然艱巨；必須深化標本兼治、系統治理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐；要在不敢腐上持續加壓，始終保持零容忍震懾不變、高壓懲治力量常在，堅決懲治不收斂不收手、膽大妄為者，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決防止政商勾連、資本向政治領域滲透等破壞政治生態和經濟發展環境。

在講話中，習近平又表示，要對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治；進一步健全完善懲治行賄的法律法規，完善對行賄人的聯合懲戒機制；嚴厲打擊那些所謂「有背景」的「政治騙子」。

新任中紀委書記李希主持會議時指出，要深入學習貫徹習近平重要講話精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，進一步增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，在新時代新征程上一刻不停推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步提供堅強保障。