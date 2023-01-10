「倒奶殺牛」現苗頭 河北急補貼乳品企業

供過於求成本升 牧場月虧數十萬

據「河北奶協」微信公眾號，河北省去年底舉行的第四次生鮮乳價格協調會議，下調今年第一季度生鮮乳交易參考價格。袁運生稱，下調後的價格對河北省絕大多數奶牛養殖場而言，已沒有盈利空間，但這也是無奈之舉，他質疑「這是又要讓我們倒奶殺牛嗎？」

業內人士稱，從整個行業看，奶牛飼養成本一再升高，原奶出現過剩現象，價格處於下降趨勢，養殖場在收購價格下跌和成本上漲的雙重影響下，收益下降或虧損經營，尤其是部分中小牧場壓力更大。另一方面，在新冠疫情防控背景下，伴隨人力勞動成本、防疫成本、能源成本、運輸成本和其他原材料物價的上漲，奶牛養殖場經營成本保持在高位。

在成本上漲情况下，牛奶價格不升反降。牛奶的消費放緩也讓牛奶加工企業「壓力山大」。在奶牛養殖規模較大的河北、內蒙古、山東等地，已開始有「倒奶殺牛」的現象。據一名「倒奶殺牛」的奶農表示，「一頭奶牛每天的草料費大概80元，牛奶沒人收，幾十頭牛的牧場，養一個月能虧幾十萬元，在短期看不到好行情的希望下，只能殺了奶牛賣牛肉，及時止損。」

內地在2015年曾出現過「倒奶殺牛」的現象，和當年一樣，現在大部分養殖戶牛奶價已逼近成本價，小部分養殖戶的牛奶價已經跌到成本價之下，預計2023年原奶價格延續下行趨勢，牧場虧損或將進一步擴大。

承諾1‧20前發放4000萬補貼

《第一財經》報道，針對當前河北省奶業全產業面臨的困難，1月6日河北省農業農村廳緊急推出紓困政策通知，承諾在1月20日前將2023年1500萬元補貼資金預撥到乳品加工企業，2022年2500萬元的補貼資金同期發放到位，最大限度幫助乳品加工企業緩解資金壓力。同時，要求乳品加工企業「切實保護奶農利益，穩定生鮮乳購銷秩序」。

此外，有關部門將安排3個工作組，分赴奶業重點縣，解決養殖場戶實際困難。各市縣農業農村部門要定期召開養殖場戶座談會，確保不發生「倒奶事件」，最大限度保護奶農利益。