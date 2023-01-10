中越通關 邊城景點復見遊客

據中新社報道，通關當天，東興口岸、邊民互市區均按照相關部署落實通關管理優化措施。東興邊民互市貿易區一片繁忙景象，一輛輛貨車駛過邊民互市貿易便民浮橋，進入中國境內。

另據報道，在東興國門景區擺攤售賣越南小商品的阿雯表示，前天遊客突然增多，半天就收入80多元人民幣。雖然不比從前，但她相信生意一定慢慢好起來。在萬眾國際批發市場經營越南特產的陳金表示，前天是復市以來人氣最旺的一天。自疫情開始，東興萬眾國際批發市場長期處於關停狀態。直至2022年12月底，國家調整防疫政策，才重新開門營業。

長年在越南海陽省從事塑料塑膠生意，已經3年沒回家的廣東揭陽人梁小新，則與大批中國同胞從越南芒街口岸踏上回國返鄉之路。東興市口岸服務中心主任陳曉介紹，目前東興市採取逐步開放政策，對在越南務工的中國公民優化通關管理措施，取消入境後全員核酸檢測、集中隔離，以及48小時核酸陰性檢測結果。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，即可放行進入「社會面」。

（新冠疫情）