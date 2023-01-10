泰歡迎中國客 副總理鮮花掌聲接機 大馬機場派駐普通話職員 韓旅社招中文導遊

據《每日經濟新聞》報道，內地去年12月27日公布「乙類乙管」防疫總體方案，中國遊客將逐漸「回歸」的消息為亞太地區特別是以旅遊業為支柱的國家經濟復蘇再添信心。報道引述內地旅遊網「攜程」數據顯示，政策對中友好目的地更受旅客歡迎。新加坡簽證業務訂單量同比增長逾30倍，環比增幅達123%；馬來西亞等國簽證預訂環比也均增長近100%。

泰國料今年500萬中國客

最近高呼「China is back」的泰國旅遊市場更受中國旅客青睞。泰國旅遊局近日發布預測稱，2023年到訪泰國的中國遊客預計將達500萬人次，而在2022年訪泰的中國旅客為27.4萬。泰國旅遊協會會長斯迪瓦表示，「我們離不開中國遊客，不論是曼谷、芭堤雅、布吉、清邁，很多旅遊城市都在翹首期盼中國遊客的回歸。」

據泰國《國民報》報道，載有中國遊客的廈門航空MF833航班昨日下午飛抵泰國。泰國副總理兼衛生部長阿努廷、泰國交通部長奇喬布，以及旅遊和體育部長皮帕於曼谷素萬那普國際機場迎接。報道稱，這批中國遊客是1月8日後首批抵達泰國的中國遊客，泰國官方給予中國遊客「英雄般的歡迎」。當局為遊客準備了鮮花及紀念品，現場有工作人員拉起「中泰一家親」的歡迎橫額。

泰國民航局表示，今年第一季度，將有約338個來自中國的航班將飛抵素萬那普機場，其中1月份將有98個航班，2月份將有144個航班，3月份將有96個航班。路透社報道，阿努廷昨表示，政府已取消原本於上周日實施的要求入境旅客提供新冠疫苗接種證明的決定。

馬來西亞《星報》周日報道，馬來西亞旅遊、藝術和文化部長張慶信表示，其部門正提議採取向全國所有國際機場派駐懂普通話的職員，讓來自中國的遊客能夠更順利入境。

韓國為迎接中國遊客，一些曾因疫情中斷營業的酒店整頓了客房管理系統，本月起再次接受來自中國的預約。不少旅行社重新招募中文導遊，檢查中國遊客常去景點的基礎設施、改善旅遊環境，景點周邊的商戶又練起了中文。

柬埔寨旅遊大臣童昆日前接受央視訪問表示，柬埔寨永遠歡迎中國人民、中國遊客和中國投資者，還稱「中國有序恢復公民出境旅遊不僅對柬埔寨有益，也是對世界旅遊業的重大利好」。

綜合報道

（新冠疫情）

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