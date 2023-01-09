快測廠示威完 渝警續戒備 消息：有工人滿意賠償 廠方：沒事情發生過

知情者對本報表示，前天上午10時許就有逾千名工人聚集在中元匯吉重慶大渡口區的廠區內外，示威活動持續到昨凌晨3時。

示威者多操四川口音

網傳短片顯示，數百名工人深夜逗留戶外，現場有多個火堆，工人分別圍住燃燒紙皮等物件取暖。據悉當地最低溫度約6℃。

數百名防暴警和便衣人員入夜後在場維持秩序，曾數度派人與工人談判，敦促散去，不過均遭拒絕，其間未見警察拉人。知情人士指，當日很多示威工人都操四川口音，估計多為四川和重慶本地打工者。

官方沒發通告 有警員稱「不便透露」

消息透露，後續有工人因滿意廠方或中介提出的賠償方案，自行結束示威離去；亦有小部分人繼續留守。雖然昨白天未再見有示威活動，惟其觀察，當晚有大量警員和保安在園區周邊巡邏，「警察在園區，周邊街道是保安」。

本報就事態進展向中元匯吉查詢，該司重慶辦公室員工僅稱「沒有事情發生過」，後急忙斷線。重慶警方昨亦拒絕置評，距離事發地一街之隔的跳蹬派出所，有警員回應稱自己「不方便透露」；重慶公安系統主責宣傳的工作人員先表示不了解事件，又稱自己無權回答，後掛斷電話。

網傳杭州兩廠月初有工人維權

自從國家防疫新政策推出後，各地快測廠商訂單急跌。在浙江杭州，網傳兩間快測試劑工廠本月初有工人維權，背後原因與中元匯吉類似，牽涉快測訂單下滑致工廠降薪。本報向兩涉事廠方查詢，其中一家稱一直正常營運。

政法會議 習稱堅持發揚鬥爭精神

另外，中央政法工作會議7日、8日在北京召開，中央政法委書記陳文清在會上傳達中共中央總書記習近平對政法工作作出重要指示，習強調堅持發揚鬥爭精神，全力履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責使命。

習近平又趁「中國人民警察節」（1月10日）向全國警察致賀慰問，冀該群體矢志不渝做「黨和人民的忠誠衛士」，為維護國家安全和社會穩定再立新功。

明報記者