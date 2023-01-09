粵滇新冠住院費續全額報銷 京急症報銷九成

醫保局要求各地急症報銷不低於七成

據界面新聞報道，北京市醫保局昨日發布通知，新冠入院患者按國家醫保局規定免費。至於不需入院的新冠感染者，參保患者在該市二級及以下定點醫療機構，新冠及11類疑似症狀的相關的門急診費用，不設起付線和封頂線，報銷比例為90%。國家醫保局前日的通知指出，門診急診新冠參保病例，原則上不設起付線和封頂線，報銷比例不低於70%。廣東、安徽、福建、湖北等多地門診急診按70%報銷。

另據《南方都市報》報道，廣東明確新冠病毒感染者在所有收治醫療機構留觀、住院期間產生的醫療費用，延續前期特殊醫療保障政策，實施全額保障。雲南同樣繼續執行住院費用全額報銷政策。

不少民眾核酸轉陰後，仍有咳嗽、乏力、食慾不振等症狀，上海多家醫院近期開設「新冠綜合門診」，幫助新冠患者進一步康復，包括通過特色中藥治療與飲食指導，改善胃腸道功能、調理體質、提高免疫力，同時結合特色中醫推拿、針灸、拔火罐、穴位貼敷等非藥物療法，指導患者居家康復、鍛煉心肺功能，調整機體整體狀態，促進全面恢復。

官員指過年更大考驗在農村重症

此外，國務院聯防聯控機制昨舉行記者會，介紹第十版防控方案有關情况。國家疾控局傳防司長雷正龍表示，對新冠感染者不再隔離，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區，倡導有新冠感染症狀的群眾自行做抗原檢測；疫情爆發流行期間，可根據人群感染率和醫療資源緊張程度等，適時、依法採取臨時防控措施，減少人員聚集，降低人員流動，減少發病率，減輕感染者短期內劇增對社會運行和醫療資源等的衝擊。

對於政策轉換與春運疊加是否會加大疫情風險，國家衛健委醫政司長焦雅輝表示，目前有一些中小城市，包括農村，感染率已經達到了一定程度；在春運期間、農曆新年前後不一定是感染的高峰，但有可能會出現急診和重症的高峰。焦雅輝稱，農曆新年期間，更大的考驗在於農村的重症救治壓力。

農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智說，返鄉者在回鄉後，要盡量少聚集、少聚餐，剛開始幾天跟長者和小童接觸時，一定要戴好口罩，同時要勤洗手；一些紅事喜事等聚餐活動盡量簡辦，減少人員聚集。

（新冠疫情）