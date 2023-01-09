新華社：兩月前黨中央決定 釋放優化防控信號

梁萬年：「放開」時機科學恰當

冬春季是新冠病毒相對活躍的時期，內地本月7日已開始春運。有人質疑這個時機「放開」是否不恰當、不合適，梁萬年接受央視專訪時表示，從科學防控的角度，要考慮方方面面的因素，才能夠選擇比較適宜的時機，這也是不論專家組還是國家層面都反覆思考的問題。梁萬年說，包括社會、經濟、人口，特別是人群免疫力水平的變化等，眾多因素在一起考慮，「我認為所確定的時機是科學的，是恰當的，也是合乎有關的要求的」。

11月政治局會議強調「堅定動態清零」

新華社昨刊發萬字長文，解釋官方防疫思路轉變主要原因。文章稱，在Omicron隱匿傳播特點明顯、清零難度大、疫情防控的社會成本和代價變高的背景下，去年11月10日的中央政治局常委會會議，黨中央作出重大決定，首次提出的二十條優化措施，向海內外釋放中國因時因勢、主動優化防控政策的鮮明信號。翻查新華社當時報道，該會議當時亦強調要「堅定不移落實『外防輸入、內防反彈』總策略，堅定不移貫徹『動態清零』總方針」。

另外，昨媒體報道，中國疾控中心總共監測到16宗Omicron XBB本土的關聯病例，都是XBB.1的進化分支，致病力並沒明顯增加。對於XBB系列變異株會否在內地實行防疫新政後造成新一輪傳播風險，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示：「馬上造成新一輪傳播的這種風險的話，應該說不會太大。」上海傳染病專家張文宏也說，中國具備把疫情轉變為地方性流行的能力。

（新冠疫情）