陸路開關 中外商人同盼多入貨

據澎湃新聞報道，瑞麗口岸是中國對緬甸貿易最大的陸地口岸，也是全國最先實行「境內關外」特殊監管模式和特殊投資優惠政策的邊貿特區。據瑞麗出入境邊防檢查站相關負責人介紹，恢復通關後入境人員毋須申領健康碼，只要48小時核酸陰性報告，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，入境貨車只要提前向海關部門申報駕駛者和車輛信息便可入境。

在瑞麗口岸姐告國門，開關前有工作人員已拆除因新冠疫情拉起的隔離鐵絲網，有邊檢民警在檢查查驗證件的機器、調試燈具等設備。恢復通關當天的入境人員多為探親，旅遊和貿易人員佔比不高。

往俄蒙越緬等口岸恢復通關

另據中新網報道，中蒙、中俄最大陸路口岸昨日也恢復旅客通道。二連出入境邊防檢查站對外消息稱，滿載45名旅客的汽車昨早從蒙古國的扎門烏德駛入內蒙古二連浩特公路口岸。從事服裝貿易工作的蒙古國旅客古恩畢力格說：「以前每個月我都會來這裏兩趟，得知今天恢復通關的消息後，專程趕在恢復通關的第一天來二連浩特看看衣服新款式，準備春節前再進一批貨。」

此外，霍爾果斯（接壤哈薩克）、磨憨（接壤老撾）、河口（接壤越南）、綏芬河及琿春（接壤俄羅斯）等陸地邊境公路口岸已恢復客運功能。

（新冠疫情）