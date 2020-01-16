京滬出關客讚順暢 今起料辦證小高峰 國泰291人航班飲京「頭啖湯」 辦港澳簽注者昨摸門釘

明報記者 王佩凡 林迎

昨日的首都國際機場第三航站樓，到達大廳擠滿了前來接機的旅客親友，還有很多媒體記者。上午10時36分，國泰航空CX334航班平穩降落，旅客不再經歷過去3年熟悉的「落地核酸檢測」，也不見防疫的「大白」，更沒有接觸「轉運大巴」和「隔離酒店」，直接到邊檢辦理通關手續，提取行李，陸續從B出口出閘。

「不需隔離 也就不用考慮那麼多」

田女士的丈夫段先生去年12月到香港辦理入職手續和身分證，準備留港工作，他趁着即將過農曆新年趕回來和妻子相聚。二人一個月未見，田女士在抵達廳焦急等待丈夫出現，表示心情非常激動。在等待了接近一小時之後，段先生終於出關。段先生接受採訪時表示此次回程一切非常順暢，「不需要隔離，也就不用考慮那麼多了」。二人稱過完年後，有可能一起去香港，並在香港定居。

手抱着女兒出閘的劉女士，目前在香港工作，特意選擇當天一家人回家過年。她說，憑48小時核酸陰性證明就可通關，在北京機場出關非常順利，海關申報也很快完成。

張先生在香港浸會大學讀本科，因為疫情原因，已經兩年未回家，稱很開心能回家過年，過年後還要返回香港讀書。

當天抵達北京的境外航班有10班。在另一個主要國際機場，上海浦東機場工作人員昨凌晨拆除國際及港澳台到達處的防疫隔離設施，乘坐首架入境上海航班、由新西蘭赴滬的姜先生表示，通關非常便利，比預期好。廣州白雲機場昨也有14個入境航班，當局表示隨後會陸續恢復到疫情狀態。

居深13歲童趕赴港辦身分證

移民管理優化政策措施昨也正式實施，昨適逢周日，北京出入境管理部門休息，朝陽區辦理大廳門口外有兩名打算去澳門旅遊的市民前來辦理簽注但「摸門釘」。有關部門預計今日起，各地將迎來一波辦證小高峰。

在深圳南山區公安局出入境辦證大廳，人工櫃枱同樣不辦理，幾部自助機可運作，惟只得澳門簽注。帶着行李準備辦簽注到香港的劉先生十分氣憤，批評政府很多細節安排未跟上，「你要是這樣的話，就不要說8號開關，乾脆說9號開關得了」。齊女士也十分失望，她的女兒有港人身分，「13歲還沒辦好（身分證）」。她準備赴港幫女兒換領新身分證及辦理護照。

比利時盧森堡籲國民勿赴華

中國通關迎旅客，不過繼德國之後，比利時和盧森堡7日也勸阻本國國民非必要不要前往中國旅行。日本昨起要求來自中國旅客提供出境前72小時核酸陰性證明，入境時接受檢測。

（新冠疫情）

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