傅政華央視懺悔：攀附孫力軍為當大官

「由於沒有理想信念，所以把個人的政治前途看得比什麼都重要，在政治上有靠山、有依靠，（有）這種投機的心理。」傅政華在鏡頭前承認，自己攀附前公安部副部長孫力軍是為了往上爬，「確實我對他（孫）有唯命是從的做法。」

中紀委幹部李永紅指出，傅政華供述「此生就一件事情而來，就是當官，當更大的官」。2008年，傅政華在北京公安局任職期間，結識時任公安部辦公廳副主任的孫力軍（時任公安部長孟建柱秘書）。傅政華感到孫力軍年紀輕輕就身居要職，正是他急於結交的上層關係，由此成為了孫力軍政治團伙的重要成員。2010年至2017年，經孫力軍積極運作，傅政華先後提任北京公安局長、公安部副部長等重要職務。

遭身邊人蒙騙 得大量利益

傅政華謀升官也要發財，多年來收受財物達1.17億元人民幣。此外，在北京市中心長期違規佔用一套700多平方米的四合院，在工作點和下屬單位酒店佔用六套住房，面積達1300平米。傅政華亦曾上當受騙，北京公安局退休幹部石曉春以關係「通天」為餌，冒充學者的李全自稱是領導人身邊高級智囊，都蒙騙傅政華並得到大量利益。

稱「我的教訓極為沉重」

傅政華去年9月被法院裁定受賄和徇私枉法罪成，判處死緩，終身監禁不得減刑假釋。他在節目中懺悔：「由於我的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，嚴重危害了公安司法事業，嚴重破壞了政法系統的政治生態，我的教訓極為沉重。」

明報記者