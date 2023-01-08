路透：Paxlovid仿製藥 中國輝瑞商生產

自從內地當局批准Paxlovid進口後，該藥至今在市面十分緊缺，並被黃牛炒高數倍價格。路透報道稱，中國國家藥監局上月底開始與輝瑞就仿製藥一事商討，擬參與的中國藥廠包括華海藥業和石藥集團。華海藥業去年8月已與輝瑞簽署協議，在中國生產只供國內使用的Paxlovid。

報道稱華海藥業及石藥集團在最近幾周進行生物等效性實驗，這是中國監管當局要求在仿製藥上市前的要求，以確定與原研藥物效用一樣。兩間藥廠希望本月稍後時間向中國藥監局提交測試結果。藥監局還建議這些公司準備向監管當局註冊，生產Paxlovid的仿製版。

中國官方及兩家藥廠暫沒回應報道。輝瑞發言人表示公司正積極與中國當局和相關公司合作，以確保Paxlovid在中國有充足供應。

在新冠疫情爆發後，外國藥物、疫苗進入中國並不容易。德國總理朔爾茨去年11月訪華時，為在華德國公民使用BioNTech疫苗鋪平了道路，本月5日起開始接種。德國政府持續游說中方進口和就地生產BioNTech疫苗，總統施泰因邁爾上月與國家主席習近平通話時也表示，可立即向中國提供數億劑BioNTech疫苗，惟中方至今未接受提議。

康希諾試產新冠變種疫苗

另外，中國製藥商康希諾開始試生產針對國內當下流行的新冠變異株的疫苗，一期生產項目設計產能1億劑。這將是中國使用mRNA技術研發的首批疫苗之一，採用的技術與輝瑞、莫德納的疫苗基於基因的技術一樣。

（新冠疫情）