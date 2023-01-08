預防農村疫情 對長孕幼殘每周「一對一」聯繫兩次

民政部、農業農村部、國家衛健委、國家疾控局聯合發通知，要求在城鄉社區做好「乙類乙管」工作，指示各地要加強聯繫並動態掌握轄區65歲以上長者等重點人群健康狀况，基層機構須提供藥品、抗原檢測、聯繫上級醫院等服務。

繼前天發布第十版新冠病毒感染「診療方案」，國務院聯防聯控機制昨印發第十版「防控方案」，當中提出，在應急情况下，增加核酸和抗原檢測監測、部分醫療機構門診和急診監測、重點機構監測、學生監測、社區人群哨點監測等；倡導長者積極主動全程接種疫苗和加強免疫接種，高風險人群完成第一劑次加強免疫接種滿六個月可接種第二劑次；不再開展全員核酸篩查；注重保護重點人群；要求在疫情流行期間採取緊急防控措施。

攻擊專家學者 孔慶東微博被封

不過，各地又出現防疫加碼情况。安徽多地住宅小區要求返鄉人員報備曾否感染新冠，專家強調可拒絕上報，若強制填寫或涉違法。為保證新政策順利實施，新浪微博配合封殺反對聲音，截至5日已有1120個帳號遭臨時或者永久封禁處罰，包括學者孔慶東、傳媒人劉春等意見領袖，總共處理12,854條攻擊專家學者以及醫務工作者的內容。

（新冠疫情）