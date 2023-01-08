今起違防控不定罪 涉疫刑案「寬嚴相濟」 快測廠逾千工人抗議裁員 釀騷亂

中元匯吉廠方工作人員昨向本報證實，「我聽接班的說，下午有來鬧事的」，但不願透露詳情，宣稱已經平息。本報致電事發地附近多間派出所和公安分局，警員聽聞來意後，隨即表示「不清楚」便掛斷電話。至截稿前，暫無法得知現場有否傷亡及人員被捕情况。

當地消息指，事因廠方前日突然大裁員數千人，當中許多人是勞務中介聘請的，對工廠來說屬於「臨時工」，有人僅工作兩天。昨晨工人得悉不用上班後，離開宿舍上街遊行，繼而爆發一連串衝突。

防暴警進場 示威者投雜物膠箱

網傳影片顯示，中元匯吉位於重慶渡口區建橋工業園C區廠區，昨有大批工人聚集示威。有人在廠區內外傾倒損毁抗原快測試劑等產品，現場散落大量試劑盒；有人點火焚燒裝箱製品，在車間邊走邊掀翻流水線桌椅、打砸機器設備，持棍棒打碎廠區玻璃窗，多人將一名被指「黑中介」的黑衣男子堵在車旁拳打腳踢，另有疑似中介男子被打倒在地，旁有大灘血漬。

現場畫面顯示，大批警員隨後到場維持秩序，其間有穿制服人員將示威者摁倒在地，亦有網民指一名派出所副所長被「工友們用拳頭教育了一下」。入夜後，大批警員持防暴裝備進場，示威者一度與警方發生暴力衝突，示威者投擲雜物、膠箱，不少警察被迫撤退。其間有救護車到場。

本報向疑似涉事的招聘劉姓中介查詢，惟對方多次掛斷電話。公開資料顯示，中元匯吉為一間體外診斷試劑和儀器製造商。去年12月，國家藥監局召開涉加強抗原試劑質量監管會議時，該企業曾派員出席並作匯報。

嚴懲擾防控秩序者 疏導涉疫輕微刑案

最高法院、最高檢察院、公安部、司法部、海關總署昨頒布《關於適應新階段疫情防控政策調整依法妥善辦理相關刑事案件的通知》，要求各下級機關，要深刻領會疫情防控新形勢新任務新要求。文件提到今天開始，新冠感染不再納入檢疫傳染病管理，違反新冠防疫行為不再以「妨害傳染病防治罪」、「妨害國境衛生檢疫罪」定罪處罰；被羈押人員應及時解除羈押，涉案財物亦須及時解除查封、扣押和凍結。目前正辦理案件，依刑法和刑事訴訟法規定，及時妥善處理。

文件同時強調，要全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策。對侵犯醫務人員人身安全、擾亂醫療秩序和嚴重妨害養老機構、社會福利機構等重點機構防控秩序，對涉疫藥品、檢測試劑等制假售假、走私販私、哄抬物價等危害嚴重、性質惡劣等犯罪行為，依法從嚴懲治，堅決維護國家安全和社會穩定。對涉疫輕微刑事案件，重在疏導和化解矛盾，統籌落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，把注重溯源治理、恢復社會秩序、促進社會和諧穩定融入司法辦案。

明報記者

（新冠疫情）

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