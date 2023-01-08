滿足春節返鄉需求 兩岸小三通復航

中央社報道，昨日上午10時由台船舶搭載金門縣長陳福海及記者等25人先赴廈門，及後搭乘12時船班返航金門，其間接回37名金馬鄉親及台人家屬。台灣中央流行疫情指揮中心傍晚公布，37名旅客中有7人核酸檢驗結果為陽性、佔18.9%。金門縣衛生局提醒，預估這次大陸疫情仍持續3個月以上，前往大陸的民眾務必做好防護措施；返金者也要遵守0+7自主防疫規範。

春運啟動 火車站現人潮

與此同時，為期40天的大陸春運昨正式拉開帷幕，多個火車站開始出現人潮，廣州南站昨也擠滿準備乘客的旅客，現場人頭湧湧。

國務院副總理劉鶴昨到北京火車站視察，要求充分認識今年春運工作的特殊複雜性，科學研判疫情防控形勢，全力保障人民群眾錯峰有序出行。北京交通委指春運期間，鐵路、民航、省際客運進出京客流總量預計達2536萬人次，日均達63萬人次。國家鐵路集團估算，昨全國鐵路發送旅客達630萬人次。