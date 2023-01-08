滿足春節返鄉需求 兩岸小三通復航

【明報專訊】因疫情停航近三年的海峽兩岸小三通昨（7日）復航。央視報道，為滿足台灣金門、馬祖地區民眾農曆新年返鄉需求，昨起至2月6日，小三通客運航線部分恢復通航。每日執行一個往返班次的廈門至金門客運航線昨起率先復航，福州至馬祖地區客運航線也於今（8日）起復航，初期每周執行兩個往返班次。
中央社報道，昨日上午10時由台船舶搭載金門縣長陳福海及記者等25人先赴廈門，及後搭乘12時船班返航金門，其間接回37名金馬鄉親及台人家屬。台灣中央流行疫情指揮中心傍晚公布，37名旅客中有7人核酸檢驗結果為陽性、佔18.9%。金門縣衛生局提醒，預估這次大陸疫情仍持續3個月以上，前往大陸的民眾務必做好防護措施；返金者也要遵守0+7自主防疫規範。
春運啟動 火車站現人潮
與此同時，為期40天的大陸春運昨正式拉開帷幕，多個火車站開始出現人潮，廣州南站昨也擠滿準備乘客的旅客，現場人頭湧湧。
國務院副總理劉鶴昨到北京火車站視察，要求充分認識今年春運工作的特殊複雜性，科學研判疫情防控形勢，全力保障人民群眾錯峰有序出行。北京交通委指春運期間，鐵路、民航、省際客運進出京客流總量預計達2536萬人次，日均達63萬人次。國家鐵路集團估算，昨全國鐵路發送旅客達630萬人次。