國門打開 外遊簽證諮詢暴增 出境遊復蘇 海外留學生改簽回國

明報記者 王佩凡

業界：日星美簽證諮詢佔多數

上月27日，國家移民管理局公告有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽註。時隔逾2年後，內地居民終於看到了出國遊的曙光，諮詢旅遊簽證，購買出境機票的遊客也逐漸增加。

北京從事旅遊（機票、簽證）業務8年的資深從業者金晨近日告訴本報記者，新政策公布之後，諮詢業務猛增，公司一日最多有40人前來諮詢簽證辦理業務。其中日本、新加坡、美國的簽證諮詢佔大多數，5年旅遊簽成為遊客首選，也有企事業單位來諮詢商務出差的情况，相比疫情期間的無人問津幾乎是飛躍性突破。金晨又指，目前簽證辦理速度已回到疫前水平，以5年旅遊簽為例，日本用7個工作日、韓國用2至3周，即可下發簽證。

金晨說，正值內地農曆新年假期，假日出行價格比常年成倍增長。同時受韓國、日本等中國旅客入境限制和航班取消的影響，部分國家出境機票價格也有所上調，但美國、澳洲等國家機票價格浮動不大。

除了出境機票，諮詢回國機票的人數也大幅增加。寒假期間海外留學生回國需求增長，有原本已經訂好1月8日前機票的回國學生也紛紛改簽，當中以從美國、澳洲回國人數最多。但由於內地確診者眾，回國者顧慮較多，目前回國機票依舊充足。

國務院聯防聯控機制綜合組5日發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》，宣布恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽註，有序恢復內地居民赴香港、澳門旅遊。據從事旅遊業務多年的旅行社總經理孟運池表示，新政公布以來，不斷有人諮詢赴港簽註的事項。其中曾去過香港的旅客佔多數，希望等邊境開放之後去香港購物；同時還有未曾到過香港的旅客計劃去逛一逛。孟運池表示，疫情期間香港的導遊團隊很多都已經解散，最近才開始再次組建，大巴、機酒全部恢復也需要一定時間，但一切都向着疫情前的規模逐漸恢復。

海外簽證辦理按年增長逾12倍

自出入境政策調整後，中國各大旅行平台上的出境遊搜索量暴增。攜程數據顯示，政策發布半小時內，攜程平台熱門海外目的地搜索量按年大增10倍，出境機票、海外酒店搜索均達到3年來最多。澳門、香港、日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國成為搜索量增長最快的前十名目的地。農曆新年假期出境跟團遊產品的相關搜索量也猛增6倍。攜程簽證數據顯示，上月7日至今，海外簽證辦理人次按年增長超12倍。