北京聞風：菲總統訪華有實果 油氣開發助互信 ／文：鍾鳴九

小馬可斯此次訪華在國際上受到較多關注，其背後的中美博弈和南海爭議問題都是焦點。不過，輿論普遍認為此訪基調積極。

任後首度訪華 中美南海議題成焦點

這是小馬可斯就任總統後首次訪華，中國也是他上任後訪問的首個非東盟國家。同時，他也是中國在2023年接待的第一位外國領導人。其實，去年6月小馬可斯就職總統，中國就派國家副主席王岐山參加小馬可斯的就職典禮，時任中國外長王毅也火速訪菲，成為菲律賓新政府啟動後接待的第一位外長，足見雙方對兩國關係的重視。

值得注意的是，中國今年接待的首位外國元首來自東盟，而去年10月，中共二十大後首位訪華的外國領導人越共中央總書記阮富仲同樣來自東盟。從中可看出，中國一直堅持將東盟視為周邊外交的優先方向。

從訪問成效來看，小馬可斯此訪不僅具有象徵性意義，更取得多項實際成果。

在南海問題上，中菲重申南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧。雙方不僅同意以和平方式處理爭議，更進一步決定建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司直接溝通機制。毫無疑問，溝通機制的建立對處理突發事件、避免擦槍走火具有重大意義，也體現雙方互信的增強，有助維護地區和平。

除此之外，重啟海上油氣開發磋商是另一焦點。早在2019年，中菲就曾嘗試通過海上油氣開發磋商來緩和雙方在海洋利益上的分歧，但菲前任政府在其任期結束前終止了此項協商。此次中菲兩國在發表的聯合聲明中表示，在已有成果基礎上，盡早重啟海上油氣開發磋商，造福兩國及兩國人民。這既顯示兩國的友好和互信，也有助兩國盡早解決相關利益問題，不失為一項雙贏決策。

另外，中菲此次在農業、旅遊、基建、資本市場等多個領域簽署了10餘項合作文件。在中國進入疫後經濟復蘇階段，菲律賓先行「拔頭籌」。

美或介入 「合作非一帆風順」

不過，中菲合作預計不會一帆風順。菲律賓地處第一島鏈，是美國「印太戰略」中的重要一環，美國一再拉攏菲律賓並持續插手南海問題，必定不願看到中菲兩國走得太近。小馬可斯也一直強調要在中美之間「行平衡木」，如何保持與中美交往的尺度，考驗其政治智慧。

文：鍾鳴九