內地頒新版診療方案 快測納斷症標準

指新病毒僅少數肺炎 易名更準確

國家衛健委網站消息，根據國務院聯防聯控機制「乙類乙管」方案，新版方案把疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。衛健委指Omicron毒株致病力減弱，主要表現為咳嗽、發熱、咽痛等，僅有小部分感染者會進展為肺炎，故改名更能準確反映疾病特徵。

新版方案稱，目前新冠已可通過核酸和抗原檢測等實現診斷，為進一步提高臨牀診療效率，更好實現快速收治，因此不再判定疑似病例。當中，抗原檢測對於病毒載量較高感染者檢測靈敏性較好，患者可通過抗原檢測得到及時診斷，且多數患者居家治療，抗原檢測操作簡便，方便快速自我檢測，故增加「新冠病毒抗原檢測陽性」作診斷標準。

免集中隔離出院核檢

新版方案不再要求病例集中隔離收治。根據感染者病情嚴重程度，在臨牀分型上改用「輕型、中型、重型、危重型」分類方式。兒童病例增加針灸治療方法，對患者恢復期咳嗽提供相應中醫治療措施。亦不再對患者出院時核酸檢測結果提出要求，而是由臨牀醫生根據其健康恢復狀况等綜合研判，當患者病情明顯好轉，體溫正常超過24小時，肺部影像明顯改善，可轉為口服藥物治療，並考慮出院。

此外，有廣東藥廠和山東、河北、重慶等地醫院近日陸續招募新冠輕症及普通型患者，參與國產新冠新藥的臨牀試驗，可獲4000至7500元人民幣補貼。另據中疾控周報昨發布的新冠病毒氣溶膠傳播論文，在多層和高層建築中，病毒可能通過排水管和地漏跨樓層氣溶膠傳播，建議大流行期間，廁所地漏應保持水封，並確保密封性。

（綜合報道）

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