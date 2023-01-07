獄後專注研究 稱「前半生就是一場鬧劇」

朱永嘉還擁有新浪微博和博客賬號，發表各類文章五六百篇，最後一篇博文是去年2月發布的《《論語》及其歷史價值》。另外，他也給上海金融投資界講歷史，據說講課費不菲。

晚年更崇毛 自稱「無怨無悔」

作家魏承思2018年曾撰文披露，1999年初登門訪談朱永嘉時，對方透露在獄中把二十四史反覆讀了幾遍，悟出許多道理，「文革中寫作組的知識分子就像唐代的中書舍人、明清的翰林院學士，替皇帝起草各種詔令，總要揣摸上面的心思。揣摸對了，是上面英明；揣摸錯了，是自己倒霉」，「我本以為自己是忠心耿耿為黨為國家，實際自己前半生的經歷就是一場鬧劇，也是悲劇」。

魏十年後再次拜訪，朱永嘉變得十分健談，對毛澤東愈加崇拜，認為毛澤東發動文革的本意，是要發動一場反修防修的改革運動，但由於執行層面的偏差和主客觀條件的限制導致了文革的失敗。

在2008年毛澤東誕辰115周年的時候，他曾經寫過一封「給毛主席的信」，匯報這幾十年來，「我無怨無悔，我做了什麼，我為人的準則我自己心裏有數」。

朱永嘉在2016年文革爆發五十周年前夕曾接受本報專訪，他當時認為失敗的歷史事件如文革也值得紀念，「從某種意義上說，紀念失敗，也許比紀念勝利更有價值，因為這些教訓是用鮮血換來的，它能指導我們如何避免重蹈覆轍，爭取更大的勝利」。

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