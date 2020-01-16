四人幫筆桿子朱永嘉染新冠離世 左派悼「文革風雲人物」 學者批字如毒蠍傷害無數知識分子

朱永嘉生前單位上海復旦大學宣傳部昨向本報證實朱永嘉去世的消息，至於死因需待家屬確認。朱永嘉子女訃告，朱永嘉是因新冠病毒引起的呼吸綜合症，於1月5日早上4時35分離世；因處疫情非常時期，不開追悼會，不進行遺體告別式。訃告未提及朱永嘉往事，稱他「青年時期相應黨的號召，順境做事，沒日沒夜工作，絲毫不考慮個人利益」。

曾助姚文元撰文掀動文革

任上海革委會常委 主管意識形態

朱永嘉本是復旦大學歷史系教師，1964年組織歷史系幾個青年講師成立「羅思鼎」（要做革命「螺絲釘」意思）學習小組研究歷史問題。據復旦歷史系教授金光耀記述，當年「羅思鼎」小組被整體借調到華東局內刊編輯部，撰寫與「中蘇論戰」有關的歷史論文，反駁蘇聯學者論調。在「羅思鼎」成為上海市委的寫作班子後，朱永嘉1965年以明史專家的身分協助姚文元撰寫〈評新編歷史劇《海瑞罷官》〉的文章，為毛澤東發起「文化大革命」立下一功。

四人幫落馬後主張武裝反抗 囚14年

1966年文革爆發後，他又與徐景賢（曾任上海市革委會副主任，文革後判刑18年，卒於2007年）等一起造反。文革期間，朱永嘉擔任上海市革委會常委，主管寫作組，實際上是上海意識形態領域的主管。1976年10月「四人幫」在中南海懷仁堂被捕，朱永嘉在上海市委常委會上主張武裝反抗，打它三天五天也好，讓全世界都知道，就像巴黎公社一樣。為此，朱永嘉因參與武裝叛亂被判刑14年，1988年底提前保外就醫。

對於朱永嘉去世，許多紅色網站、左派人士紛紛表示哀悼，稱一個時代離去。自稱「造二代」的《紅色參考》負責人陳洪濤說，朱是文革風雲人物，激勵當今青年馬克思主義者，形容朱當年「振臂一呼，明確主張武裝抗爭」之舉充滿「革命者的氣節與操守」，是值得敬仰的人，應被中國知識分子學習，「雖敗猶榮的朱永嘉，永垂不朽！」

復旦老教授：悼念如助遮蔽歷史

復旦大學外文學院教授曲衛國則指出，朱永嘉是「四人幫」手下得力幹將，他在那個時期寫下的文字字字如毒蠍，直接傷害了無數的知識分子，導致許多人受到迫害，而且對那段歷史並沒反悔，「就這樣一個人物，竟然有不少學者流露出了不捨之意」。

「悼念其實是一種緬懷，緬懷是一種不捨，而這不捨用在朱永嘉身上卻讓我震驚和憤怒了。」曲衛國形容朱永嘉所涉的是反人類罪，「一個不能寬恕」。他也引述吳中傑教授曾回憶，親歷一位青年教師受朱永嘉迫害而自殺了。

曲衛國還轉發復旦一位老教授的留言稱：「為什麼大家都忘了文革以及他（朱永嘉）在文革中的事情，好像他在文革中的行為成了他的勳章，這是不是等於在幫著某些懷有意圖的人，修改和遮蔽那段歷史？」

明報記者

（新冠疫情）

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