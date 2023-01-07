習晤土庫曼總統 促擴能源合作 「天然氣合作是兩國關係基石」 提升全面戰略伙伴

新華社報道，聯合聲明指出，雙方一致認為兩國關係已進入全面發展的新階段。基於兩國合作的高水平，以及提升兩國關係定位的共同意願，雙方宣布建立中土全面戰略伙伴關係，持續深化中土全方位合作。

稱需深化執法安全、生物安全合作

聲明強調，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，是中國—土庫曼關係的核心要義。土方重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。土方堅定奉行一個中國原則，堅決反對任何形式的「台獨」，支持兩岸關係和平發展和中國政府為實現國家統一所做的一切努力，「雙方將密切合作，絕不允許任何勢力干涉兩國內政」。

加緊推進天然氣談判進程

聯合聲明並強調兩國天然氣合作的重要，認為該領域合作正形成生產、管道運輸、貿易、金融、工程服務「五位一體」的綜合格局，兩國成為能源戰略伙伴。雙方將加緊推進天然氣談判進程，加快實施復興氣田二期開發、中國－中亞天然氣管道D線建設等重大項目，積極拓展天然氣工業等領域合作。習近平亦在會談時強調，雙方要優先擴大能源合作；天然氣合作是中土關係基石，擴大天然氣合作符合中土雙方戰略和長遠利益。雙方要加快實施重大項目合作，同時全面挖掘綠色能源、天然氣利用、技術裝備等領域合作潛力，打造全產業鏈合作。

《人民日報》旗下「海外網」昨日刊出評論稱，2009年底投入運營的中土天然氣管道，是整個亞洲已實施的最大能源合作聯合項目之一。截至目前，土方已通過該管道輸送超過3500億立方米天然氣，給數億中國家庭帶來溫暖，也給土方帶來穩定的財政收入。當前，能源危機在地緣政治衝突下進一步惡化，擴大天然氣合作符合中土雙方戰略和長遠利益。