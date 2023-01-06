術後右眼視力剩0.1 歷醫療糾紛成維權人

事緣於2020年中，艾芬因右眼視力下降，在武漢愛爾眼科醫院接受醫生王勇施行的右眼白內障手術，並換上了多焦點人工晶體，同年10月發現視網膜脫落。艾芬稱，自己的視力在手術後已永久損害，「我現在看你還是一個輪廓，右眼的視力大概0.1的水平（約650度近視程度），畏光、乾澀、特別難受」。

指不適合仍植入晶片 涉醫療詐騙

艾芬指控醫生在手術前沒有仔細檢查眼底，存在多種不規範的行為，延誤了最佳治療時機，事後發現異常也沒及時彌補；甚至明知她眼睛不適合植入人工晶體，還做了這個手術，涉及醫療詐騙。而愛爾眼科在2021年發聲明，艾芬右眼視網膜脫落與白內障手術無直接關聯。她與愛爾眼科陷入了長達700天的糾紛，至今仍未結束。

拒絕私了賠款 堅決要真相

「倘同行都坑，還能信誰呢？」

去年4月，王勇決定起訴艾芬侵犯其名譽權，案件在11月開庭，尚未宣判。艾芬稱，愛爾眼科曾透過中間人協商「私了」，先後分別提出300萬元（人民幣，下同）和兩套江景房，但都被她拒絕。「賠償給我一些錢沒有意義。」她稱，希望國家在民營醫院的監管有所舉措，「如果民營醫院連一個同行都坑，還能相信誰呢？」

資料顯示，愛爾眼科成立於2003年，已發展成全國最大的民營眼科連鎖集團，旗下機構有789間。2021年營收達150億元。