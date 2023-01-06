中菲聲明：南海爭議非全部 加強全面戰略合作關係

新華社報道，中菲聯合聲明涵蓋28項條款，及附帶中菲兩國簽署的14項合作協議。聲明多項條款涉及南海問題，包括強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧。雙方重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意在《南海各方行為宣言》、《聯合國憲章》和1982年《聯合國海洋法公約》基礎上，以和平方式處理爭議。雙方決定建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司直接溝通機制。

重啟海上油氣開發磋商

簽14協議 研能源氣象航天合作

聲明指出，兩國元首一致同意在新形勢下進一步加強中菲全面戰略合作關係，做互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、互利共贏的好伙伴，並重申1975年中菲建交聯合公報等文件精神，包括通過和平方式解決一切爭端、相互尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政等。菲律賓重申恪守一個中國政策。

聲明亦提及，中菲同意盡早重啟去年6月，被菲前總統杜特爾特以憲法限制和主權問題為由宣布終止的海上油氣開發磋商，還將在太陽能、風能、電動汽車、核能發電等領域探討合作。此外，雙方簽署帕西格河橋樑項目框架協議和中方援菲基建項目交接證書，打造達沃－薩馬爾大橋等重點工程。雙方同意探討開展氣象合作、航天測控合作等領域合作，以及願積極考慮建立火箭發射訊息通報機制，在火箭殘骸回收返還方面開展合作。

榴槤輸華助菲萬人就業

另新華社報道，隨着中菲兩國簽署關於菲律賓鮮食榴槤輸華植物檢疫要求的議定書，菲律賓農業部預計，將在農場、包裝和物流等領域為菲律賓創造超過1萬個就業機會。