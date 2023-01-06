世衛再促中國報告住院死亡可靠數據

稱當前官方數據未反映實情

據《華爾街日報》報道，世衛總幹事譚德塞說，世衛對中國感染病例激增感到擔憂，並再次敦促中國政府迅速提供有關住院和死亡的可靠數據。譚德塞表示，一些國家對來自中國的旅客採取的檢測要求可以理解。此外，世衛緊急項目執行總監瑞安稱，認為中國官方目前公布的數據並非反映實情。

外交部昨在例行記者會上，發言人毛寧否認了世衛的說法，表示中方與世衛各層級機構保持密切暢通的溝通交流渠道，並強調當前中國的疫情形勢可控。

外交部：中國疫情可控

盼世衛發揮積極作用

據美國「政客」（Politico）新聞網報道，在歐盟輪值主席國瑞典周三召集舉行的會議上，歐盟強烈建議各成員國政府要求自中國入境旅客出發前提供48小時內新冠病毒檢測陰性證明，並建議對來自中國的旅客進行隨機抽樣檢測。但所有商定的措施都非強制，將由各國自行決定是否實施。

此外，歐盟還建議各國加強檢測入境航班上的廢水，在機場開展基因組測試，以監測潛在的新冠病毒新毒株，並加強疫苗共享和免疫接種等工作。

德國周四宣布，鑑於中國的新冠感染潮，德國將要求來自中國的入境旅客提供新冠檢測結果。法國最新公布來自中國的乘客檢測數據，表示有三分之一的測試呈陽性；法國和瑞典最新要求所有來自中國或經由中國轉機的乘客，都必須持有48小時新冠檢測陰性證明。

（新冠疫情）