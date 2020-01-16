逾萬元暢銷印度新冠仿製藥 涉造假 檢測結果：150樣本8含抑新冠病毒成分 餘下僅治流感

綜合報道

綜合「每日經濟新聞」、《南方都市報》等內地媒體報道，去年2月11日，國家藥監局應急附條件批准輝瑞新冠口服藥Paxlovid（利托那韋和奈瑪特韋組成的復合藥）進口註冊。Paxlovid的定價為2980元（人民幣，下同）一盒，在疫情升溫的背景下，地下交易市場Paxlovid價格飈漲。

輝瑞藥黑市價飈 1.8萬一盒仍緊缺

一名上海市民表示，她近期從黃牛手中買到了一盒Paxlovid原研藥，價格為9500元。而內地記者聯繫上該名黃牛時，其表示原研藥數量非常緊缺，價格為1.5萬元一盒。另據南都報道，多名藥物代購提供的報價為1萬元以上，有黃牛報價高達1.6萬元（約1.8萬港元），但仍供不應求。

在買不到Paxlovid原研藥的情况下，一些民眾退而求購Paxlovid的印度仿製藥。最近，有不少網民表示在購藥時遭遇詐騙。

「每日經濟新聞」記者以購藥者身分聯繫一名藥品代購，對方表示手上有「綠盒」（Primovir）和「藍盒」（Paxista）兩種仿製藥，其中「綠盒」2500元一盒，「藍盒」2700元一盒，但均無現貨，要付款3至7天後才能發貨。其表示，「現貨一到國內立即就發光了」。

民眾轉購印度仿製藥 價近原研藥

代購：藍盒綠盒均無現貨 只接預訂

另一名代購同樣表示沒有現貨，只接受預訂「綠盒」。「藍盒」的價格，已賣到了一盒1.5萬元。「綠盒」和「藍盒」都是Paxlovid的仿製藥，藥品包裝盒上的資料顯示，「藍盒」由印度海德龍子公司阿斯塔Azista公司製造；「綠盒」的包裝盒上僅寫了由Astrica Health Care公司負責銷售。

對於仿製藥，華大基因首席執行官尹燁近日在其微信公眾號發文稱，「有印度仿製藥用治療流感的藥物，偷換了抑制新冠病毒的藥物」。

尹燁表示，至昨晚8時，華大質譜團隊累計完成150個仿製藥樣本檢測，其中8份檢出抑制新冠病毒在人體內增殖的奈瑪特韋（Nirmatrelvir），其餘則僅含抗流感藥物奧司他韋（Oseltamivir）。尹燁提醒網民購買「綠盒」須慎重。微博博主「凱喜博士DrCash」亦於近日檢測了14個「綠盒」樣本，其中只有1個含有奈瑪特韋。

印藥企：代工廠貪婪 生產無效藥

上海報業集團旗下的《科創板日報》昨引述涉事印度藥企Astrica相關負責人表示，是代工廠太貪婪，生產了不含奈瑪特韋原料藥的無效primovir藥品。

（新冠疫情）

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