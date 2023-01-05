習近平晤小馬可斯 雙方發聯合聲明 中菲將重啓南海油氣談判

中國是小馬可斯上任後首次訪問東盟以外國家，也是今年中方接待的首名外國領導人。習近平表示，這充分體現了中菲關係的密切程度，也說明雙方在彼此外交格局中佔有重要位置。

習：你家族推動中菲友好 情誼彌足珍貴

「48年前，你的父親（菲前總統馬可斯）同中國老一輩領導人洞察時局、順應大勢，共同作出中菲建交的歷史性決定。」習近平對小馬可斯說，此後「你和你的家族一本初衷，矢志推動中菲友好，這份情誼彌足珍貴」。習稱願同小馬科斯保持經常性戰略溝通，全面規劃雙邊關係下步發展，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平穩定貢獻更多正能量。

對於南海爭議，習近平強調中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作，開展光伏、風能、新能源汽車等綠色能源合作。中國願持續擴大進口菲律賓優質農漁產品，支持中國企業赴菲律賓投資興業。中國正在主動優化調整防疫舉措，相信不久兩國人民又可以恢復到疫情之前那種密切的交流交往。

雙方同意設處理南海問題熱線

新華社引述小馬可斯表示，很高興對中國進行期盼已久的訪問，希望通過此訪向世界證明，菲中關係十分良好，也十分重要，雙方都高度重視彼此關係，都致力於將菲中關係提升至新的高度。菲方堅持一個中國政策。菲方願繼續通過友好協商妥善處理海上問題，同中方重啟油氣開發磋商。

會談後，兩國元首共同見證簽署有關「一帶一路」、農漁業、基礎設施、金融、海關、電子商務、旅遊等合作文件。雙方還發表《中菲聯合聲明》。菲外交部稱，此次簽署《海事問題溝通機制諒解備忘錄》，包括建立連接兩國外交部的處理南海問題熱線，旨在避免爭議海域發生誤判事件。

小馬可斯1月3日至5日訪問中國，《菲律賓商報》報道，代表團前晚抵達北京時，全部在酒店接受新冠病毒檢測，昨會晤習近平前再接受一次檢測。