為農曆年「穩崗留工」 各地派錢送福利

《南方都市報》報道，上海、江蘇、浙江、福建等多地近一個月來先後推出政策，除發錢補貼給到企業以及前線員工，在社會福利和文娛活動方面也推出優惠「花樣留人」（見表）。

有工人稱過年工作累計能獲5000元

在政策吸引下，不少企業員工決定留在當地過年工作。來自河南的高云峰和妻子在紹興一間企業工作，他稱，算上紹興政府給予的留紹過年補助，以及企業發放的加班工資及補助，僅是農曆新年期間近10天，即可增加3000元收入；年後還有開工利市和交通補貼，到時累計能拿到5000元。

國務院總理李克強周二（3日）主持召開國務院常務會議，要求抓實抓細重點民生工作，確保群眾過好春節。要切實保障農民工工資支付，要通過保障農民工合法權益增強他們信心，力爭春節後農民工就業、返崗穩中有升。及時足額發放低保、救助、失業補助等資金，對因疫因災困難群眾予以臨時救助，兜牢基本民生底線。