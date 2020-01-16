稱國內主要流行BA.5.2 中疾控料XBB難大流行

《科技日報》引述北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛，指XBB.1.5進入中國後，會與BF.7或BA.5.2有一段時間抗衡，會否致新一波感染高峰須視乎兩點，包括新毒株與已流行毒株相似處和屆時群體免疫水平。

重慶稱感染高峰已過 劉國中赴當地調研

本月8日起，內地將對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，天津、重慶、福建、貴州等多個省份近日陸續出台具體實施方案，提升醫療救治能力、農村地區疫情防控等，摸清轄區長者、長期病患、精神障礙患者及其新冠疫苗接種等情况。

重慶衛健委前天稱，當地本輪新冠感染高峰期已過，統計發現該市發燒診室日接診人數，最高時是上月20日的約4.9萬人，目前僅7000多人。新華社報道，中央政治局委員劉國中近日在重慶、四川調研疫情防控。劉在去年二十大後躋身政治局，一般相信他將接替現任國務院副總理孫春蘭，主管衛生工作。

市監總局：藥物醫療用品投訴增528%

國家市監總局昨透露，一個多月來，僅通過12315消費者投訴熱線收到的涉疫藥品、醫療用品價格和質量投訴，環比就增長了528%；接下來隨疫情進一步發展，投訴量可能會繼續攀升。當局部署進行涉疫藥品和醫療用品穩價保質專項行動，直至6月結束。

（新冠疫情）