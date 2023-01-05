歐盟統一防疫 擬查華客陰性證明 美稱基於衛生理由增措施 京：美操弄令疫情至今天境地

全球多地陸續對自華入境旅客收緊檢疫。路透社報道，由來自歐盟27個成員國衛生專家組成的委員會周二表示，歐盟尋求採取共同做法，這些措施需要針對最合適的航班和機場，並以協調一致的方式落實，以確保其有效性。

歐盟委員會：設統一方法應對中國疫情

委員會周二準備了提案草案，其中包括建議旅客在來自中國的航班上佩戴口罩、對來自中國的飛機進行廢水監測、在機場進行基因組監測、加強監測和測序工作，以及提高歐盟對檢測和疫苗接種的警惕性等。歐盟成員國對委員會提出的草案進行了修訂，上述措施在周三另一場歐盟衛生官員會議上獲得更多討論。該發言人稱，所有歐盟成員國都同意，在中國於本月8日取消嚴格的清零政策、完全開放國際流通後，歐盟需要採取協調一致的方法來應對中國不斷變化的疫情局勢，並應對中國到歐洲旅行增加的影響。

日本首相岸田文雄昨在三重縣伊勢市一場活動上宣布，將加強對來自中國旅客的檢測要求，由下周日（8日）起，從中國入境旅客出發前須持有核酸陰性檢測證明，抵達日本後的檢測亦會由抗原測試改為核酸檢測。岸田文雄還表示，會繼續要求航空公司限制來往中國的直航客機數目。

日查華旅客陰性證明 落地須驗核酸

日本目前執行上月公布的「中國限定」邊境管控強化方案，包括具7天內中國本土旅遊史旅客須在入境時做快測；檢測陽性者因應症狀須在隔離設施隔離5至7天等。針對日方舉措，外交部發言人毛寧昨回應重申，各國防疫措施應科學適度，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常人員交往和交流合作。

外交部籲各方專注抗疫 免政治化疫情

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）日前曾表示，中國本土新冠病例激增，中方通報的流行病學與病毒基因序列，不夠充分和缺乏透明度，引發嚴重公共衛生問題。白宮新聞秘書尚皮耶周三進一步指出，世界衛生組織已呼籲中國公布更多數據，認為基於公共衛生理由，向中國旅客實施防疫措施是合理做法，北京沒理由進行報復。毛寧回應時則駁斥，如果美方當初沒有政治化操弄疫情，而是像中國政府一樣，以生命至上的態度負責任地應對，無論是美國國內抑或全球疫情形勢，恐怕都不會發展成今天這樣；她又呼籲各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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