美軍事團秘密訪台評軍力 呼應延長義務役 須增防禦阻陸「入侵」

據英國《金融時報》（FT）周一披露了美國軍事代表團上個月低調訪台的消息。報道引述一名美國駐亞洲官員表示：「解放軍不僅擁有的先進武器多得多，我們也發現，他們一心一意取得所有攻佔台灣所需技能，因此台灣必須正視情况並迅速做好準備。」

大陸軍事支出為台21倍多

目前兩岸的軍力對比，台灣屬於明顯的劣勢。據非營利衝突研究機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」的資料，大陸2021年的軍事支出高達2700億美元（約21,095億港元），是台灣的21倍多。

隨着解放軍在台海行動的頻率、範圍和複雜程度上升，台灣也較過往投入更多努力和資源，以提升防衛力量。蔡英文上月30日宣布，自2024年起恢復1年期義務役（2013年削減至4個月），同時也會透過強化部隊訓練內容、提高役男薪資等做法，提升台軍整體戰力及全民防衛能量。

美代表團：台軍缺戰略思維

然而，軍事專家警告，台灣有關措施可能遠遠無法應付實際所需，遠為重大的戰略問題仍未解決。台灣前參謀總長李喜明表示：「我一直呼籲設立一支國土防禦部隊，這支部隊可以在指揮權更分散的狀態下從事城市游擊戰，但顯而易見的，他們並不想採用這個概念。這也意味他們並不願採納烏克蘭或波羅的海國家的策略。」

另一名台灣退役將領也說：「我們的武裝部隊仍繼續採用傳統作戰概念，而未向大眾清楚傳達新戰略。」報道引述台方知情人士透露，美國代表團也觀察到類似問題，「他們發現，我軍（台軍）在戰術層級熟練自如，但缺乏戰略思維能力」。

台媒：展聯合戰力發展評估

對於FT的報道，台灣國防部並未回應。北京多次強調，反對美台軍事聯繫。上月底，針對美對台軍售案，外交部新聞發言人汪文斌表示，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素。國防部發言人譚克非也提出「三停止」，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫、停止製造新的台海局勢緊張因素、停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，「否則終將引火燒身」。

另據《聯合報》報道，前述訪台美軍代表團，應是台國防部整評司此前對美軍購的「聯合戰力發展評估案」。此案委請美國防部軍文職人員十餘人，抵台評估台灣濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配；而後仍分別有台美國防部「共同評估合作案」、「聯合戰力發展評估案」，都屬於同一模式。