滬醫院八成急症涉新冠 副院長料全市七成人口染疫

陳爾真自己也曾感染過新冠，他稱當時症狀非常輕。對於這一波無症狀感染者的比例，他表示還需要進一步通過數據統計研判，由於感染絕對數巨大，「大家必然感到，有症狀的人比較多」。

四川大學華西天府醫院院長康焰也介紹，近3周發燒門診每天有約450名就診患者，其中需要入院治療的大概佔有症狀感染者的一成。中疾控通報周一（1月2日）疫情數據指出，當天新增4804宗本土確診病例，四川、黑龍江各增兩人、一人病亡。

國家衛健委昨在國務院聯防聯控記者會指出，當前國內疫情防控工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」，農村是做好疫情防控和醫療服務保障的重點地區。

衛健委指農村防控重點

正值流感高峰期，有人擔心咳嗽不停，會加重成肺炎，廣安門醫院急診科主任齊文昇稱，咳嗽是人體的一種保護性反射作用；如果是涉及肺炎的咳嗽，一定會有持續發燒、氣促，大量黃痰，以及食慾嚴重下降。

浙江疾控中心昨發布「1月健康風險提示」時指出，近期浙江省新冠病毒感染病例數日增約百萬，預計1月疫情將進入「高峰平台期」。隨着農曆新年即將來臨、入境政策調整，本土傳播風險也將顯著上升。國家藥監局昨通過快速審評通道，批准對乙醯氨基酚維生素C泡騰片等13個新冠藥物上市。

（新冠疫情）