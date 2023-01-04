歐盟今商華客措施 中方研反制 外交部：欠科學根據 屬政治操弄歧視

比利時周一（2日）宣布，由於中國感染人數激增，決定對來自當地航班進行污水檢測，確定有否新變種病毒。該國衛生官員解釋，是要驗證從中方收到數據是否準確。該國同時要求來自中國旅客於抵埗後7天內出現病徵時檢測，但不會強制執行。

比利時驗污水 稱測中方數據準確否

此前，意大利、法國和西班牙已先後宣布，來自中國的旅客在入境前須接受新冠病毒檢測。法國總理博爾內（Elisabeth Borne）昨宣布，儘管北京當局已提出抗議，法國仍會繼續抽樣檢測來自中國的旅客，來自中國旅客須戴口罩，明起須出示48小時核酸或快測陰性證明。德國、瑞士和葡萄牙等國目前未表示會對來自中國的旅客採取新的規定。

路透社報道，任歐盟輪值主席國的瑞典周一指，歐盟27國衛生官員今將舉行理事會危機管理機制會議，評估中國當前疫情，商討針對從中國入境旅客的聯合應對措施。台灣中央流行疫情指揮中心昨亦稱，歐盟今召開危機應對會議，是因日、韓等國近期自陸輸入病例增加。

亞洲方面，韓國疾病管理廳昨指，包含乘客與機組人員在內，周一抵達仁川機場的中國航班有309位持90天短期簽證外籍旅客接受即場核酸檢測，結果陽性率近兩成。此外，台灣桃園機場、松山機場1日、2日檢測657名來自大陸的旅客，陽性率25%，其中共有42人Ct值不大於30，將抽樣進行病毒基因定序。

卡塔爾索48小時陰性證明

另外，卡塔爾通訊社報道，該國公共衛生部周一宣布，從昨晚起，所有來自中國旅客，均須出發前出示48小時內核酸陰性證明；入境後感染者須按程序隔離。

中國外交部毛寧昨稱，近期多國衛生健康專家表示，中國目前流行的新冠毒株之前已經在世界其他各地傳播，任何地方都有可能出現新的毒株，所以沒有必要針對中國採取特別入境限制；各國的防疫措施應當科學適度，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常的交流合作。毛寧提到「對等」應對外國措施，不過未提詳細內容。中國此前宣布，下周日起入境中國內地須持48小時核酸陰性證明。

傳歐盟欲供疫苗 外交部：供應足

至於歐盟願意向中國提供3種新冠疫苗以幫助中國遏制疫情的傳聞，毛寧僅稱中國疫苗供應充足，能夠滿足「應接盡接」需要。

明報記者

（新冠疫情）

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