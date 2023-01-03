宋濤上任首發聲：堅決開展反分裂鬥爭

新華社報道，宋濤表示，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年；將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭。

海峽兩岸關係協會會長張志軍也在《兩岸關係》刊發新年寄語。張志軍稱伴隨二十大所擘畫的各項戰略規劃、重大舉措的全面實施，大陸將對兩岸經濟合作產生強大賦能，為台胞台企發展提供利基。

台陸委會回應倡大陸棄軍事脅迫

對於宋濤的新年寄語，中央社引述台灣陸委會強調，中國大陸放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫，方能為未來兩岸良性互動、恢復健康有序交流創造條件。

另據台國防部新聞稿指出，統計自前天上午6時至昨天上午6時止，偵獲解放軍戰機8架次、艦船3艘次，持續在台海周邊活動。而據台官方發布和每日更新的法新社資料庫，2022年解放軍共派1727架次軍機繞台，相較之下，2021年約有960架次，2020年則有380架次。