內地旅遊業回暖 元旦多個景區遊客飽和

「陽康」衝海南 12萬元一晚房間訂滿

微信公號「文旅之聲」消息，文旅部表示，全國文化和旅遊假日市場總體安全平穩有序。都市休閑、周邊遊仍佔主流，中遠程旅遊穩步復蘇。澎湃新聞引述四川文旅廳稱，元旦當天，峨眉山、瓦屋山、西嶺雪山、喇叭河等多個冰雪旅遊景區都達到遊客接待量上限。峨眉山景區昨日到午間11時的遊客接待量同樣達到飽和。據央視新聞報道，故宮博物院在假期首日接待觀眾2.2萬人，元旦當日預約觀眾量3萬人，達到預約上限。

據阿里巴巴旗下旅遊出行服務平台「飛豬數據」顯示，元旦跨省遊和跨市遊訂單佔比近八成，達到近一年最高。受出遊熱情影響，旅遊城市的優質酒店價格同樣水漲船高。

紅星新聞報道，在內地疫情政策調整後，許多「陽康人」趁元旦假期前往冬季熱門旅遊城市三亞。據來自河南洛陽的賈女士表示，她早前感染後很快康復，考慮到有抗體保護，於是決定出去旅遊。「在前往三亞的飛機上，幾乎坐滿了人。」令賈女士印象深刻的是，旅客很多都是帶小孩的家長，「交流後發現許多都是『陽康』後才出來的人」。

三亞的酒店民宿在元旦假期爆滿。「以前我們是怕沒有單，現在是怕沒有車、房和船！」負責三亞酒店遊艇等一站式服務的周毅表示，他合作的一間別墅度假酒店幾天內幾乎訂滿，「12萬一晚的8人間、8萬一晚的6人間和七八千的雙人間都被訂完」。三亞一精品民宿工作人員則表示，入住率達到95%以上。

學者：遠程遊、境外遊搜索量趨恢復

2023年元旦成為疫情後內地首個長線遊小高峰。據中國旅遊研究院院長戴斌稱，從元旦的情况來看，儘管消費心理還趨於謹慎，但是對遠程旅遊目的地，甚至包括境外旅遊目的地的搜索量開始恢復。