疫情升溫 台商：狀况慘烈只能提前放假

據中央社報道，一名崑山台商表示，辦公室裏染疫是一個接一個，有些人30年來連感冒都很少，卻在這波疫情中「幾乎去了半條命」。

他指出，先前還可以「閉環生產」，現在情形比過往封控更糟，有廠商生產線達一半以上的人感染，幾乎呈現上、下游停擺狀態，經營實在困難，有些老闆甚至問「年終獎金可不可以不發」。

該名台商表示，由於感染率實在太高，他所在公司12月25日即提早放元旦連假，「一下這個陽，一下那個陽，反而會擔心是不是辦公環境導致人家生病」。他認為，大陸官方放寬防疫實在「太突然了」，醫療資源、公衛教育都沒有做到位，距離民眾打第三劑疫苗也隔了1年多，疫苗保護力大降，一切毫無準備，資源都花在核酸檢測上。

批大陸未作充足準備即放寬防疫

報道引述另一名在吳江一家製造業大廠工作的受訪者指出，公司員工幾乎全都染疫了，廠方在12月中就讓外地打工人返鄉，一般來說，會在12月底結算工資後才讓人回去，不過陽性率高加上訂單減少，乾脆提早放假。該受訪者表示，很多台商、台幹這幾天都回台灣準備過年，過往多會在除夕前一兩天才返台，這也顯示現有業務量不需要那麼多人留守，不如提早放假回家。

（新冠疫情）